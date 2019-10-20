Son Dakika Haberleri: Konya'da silahlı kavga: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Konya'da silahlı kavga: 6 yaralı

Konya'da silahlı kavga: 6 yaralı

18 dakika önce

Konya'da çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Konya'da silahlı kavga: 6 yaralı, System.String[]

Konya'da çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi Kiremit Sokak'ta aralarında önceden husumet bulunan Y.T. ile M.R. tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sopa, bıçak ve silah kullanılan kavgada Y.T. ile M.R. yaralandı.

Bu sırada sokakta bulunan Nurdane D'nin oğulları Yiğit (7) ve Yaşar (9) ile yeğeni Ömür T. (7) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tatlıcak, Karatay, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canan Karatay: Doğal pastırmayı paranız varsa bol bol yiyebilirsiniz
Son dakika: PKK/YPG'nin Güvenli Bölge'den çekilme anları kameralara yansıdı Son dakika: İngiltere Başbakanı'ndan Barış Pınarı Harekatı yorumu: Ara verilmesini memnuniyetle karşılıyorum Terör örgütünün 'kimyasal silah' oyununu Türkiye bozdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 15:56:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da silahlı kavga: 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]