Konya'da silahlı kavga: 6 yaralı

Konya'da çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi Kiremit Sokak'ta aralarında önceden husumet bulunan Y.T. ile M.R. tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sopa, bıçak ve silah kullanılan kavgada Y.T. ile M.R. yaralandı.

Bu sırada sokakta bulunan Nurdane D'nin oğulları Yiğit (7) ve Yaşar (9) ile yeğeni Ömür T. (7) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.