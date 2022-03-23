İlçeye bağlı Karakaya Mahallesi Konya Caddesi'ndeki eğlence mekanında iki grup arasında alacak verecek melesinden tartışma çıktı.
Tartışma iş yerinin çıkışında kavgaya dönüşünce, K.T. M.A. ve Ş.Ö. silahla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. N.T. isimli bir şahsın, hastanede doktorun müdahale ettiği Ş.Ö'yü silahla ateş ederek öldürdüğü ve doktoru babasına müdahale etmesi için silahla tehdit ettiği iddia edildi.
Durumları ağır olan K.T. ve M.A. sevk edildikleri Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ş.Ç, F.Ş. ve K.Y. silahla hafif yaralandı. N.T. ve Ş.Ç, F.Ş. ve K.Y. gözaltına alındı. İki tabanca, bir pompalı tüfek ve kovanlar ele geçirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › Konya'da silahlı kavga! Gözü dönmüş adam, doktorun müdahale ettiği husumetlisine kurşun yağdırdı - Son Dakika