Konya'da silahlı kavga! Gözü dönmüş adam, doktorun müdahale ettiği husumetlisine kurşun yağdırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da silahlı kavga! Gözü dönmüş adam, doktorun müdahale ettiği husumetlisine kurşun yağdırdı

23.03.2022 12:38

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yaşanan olayda bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Şahıslardan birinin, husumetlisi tarafından doktorun müdahalesi esnasında silahla öldürüldüğü öne sürüldü. Olayla ilgili 4 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Karakaya Mahallesi Konya Caddesi'ndeki eğlence mekanında iki grup arasında alacak verecek melesinden tartışma çıktı.

Silahlı kavgada ortalık kan gölüne döndü! Gözü dönmüş adam, doktorun müdahale ettiği şahsı öldürdü

3 KİŞİ YARALANDI

Tartışma iş yerinin çıkışında kavgaya dönüşünce, K.T. M.A. ve Ş.Ö. silahla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Silahlı kavgada ortalık kan gölüne döndü! Gözü dönmüş adam, doktorun müdahale ettiği şahsı öldürdü

DOKTOR MÜDAHALE EDERKEN ÖLDÜRDÜ

Yaralılar, Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. N.T. isimli bir şahsın, hastanede doktorun müdahale ettiği Ş.Ö'yü silahla ateş ederek öldürdüğü ve doktoru babasına müdahale etmesi için silahla tehdit ettiği iddia edildi.

Silahlı kavgada ortalık kan gölüne döndü! Gözü dönmüş adam, doktorun müdahale ettiği şahsı öldürdü

3 ÖLÜ, 3 YARALI

Durumları ağır olan K.T. ve M.A. sevk edildikleri Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ş.Ç, F.Ş. ve K.Y. silahla hafif yaralandı. N.T. ve Ş.Ç, F.Ş. ve K.Y. gözaltına alındı. İki tabanca, bir pompalı tüfek ve kovanlar ele geçirildi.

Silahlı kavgada ortalık kan gölüne döndü! Gözü dönmüş adam, doktorun müdahale ettiği şahsı öldürdü
YORUMLAR
500
Sahipsiz köpeklerden kaçarken otobüsün çarptığı lise öğrencisi zor günler geçiriyor Sahipsiz köpeklerden kaçarken otobüsün çarptığı lise öğrencisi zor günler geçiriyor Ereğli'de sivil jandarma trafik timleri görev başında Ereğli'de sivil jandarma trafik timleri görev başında

Kadınhanı, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da silahlı kavga! Gözü dönmüş adam, doktorun müdahale ettiği husumetlisine kurşun yağdırdı - Son Dakika


Son Dakika
12:34 Konyaaltı Belediyesi'nden işçilere rekor zam! En düşük günlük yevmiye 316 TL'ye yükseldi
12:22 Yangın çıkan apartmanda mahsur kalmıştı! Ağlayarak dua eden çocuk kurtarıldı
12:19 Gençlik nereye gidiyor böyle? Öğrencinin ders esnasında öğretmenine yaptığı hareket pes dedirtti
12:19 Amazon, Türkiye'de ilk lojistik üssünü kuruyor! 1000'den fazla kişiye istihdam yaratacak
12:15 Model sevgilisine şiddet uygulayan yönetmene 9 ay hapis cezası! Mahkeme çıkışı söylediği sözler tepki topladı
12:12 80 yaşındaki yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcı, kız kardeşi tarafından göç idaresinden kaçırıldı
12:11 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Ukrayna'ya barış gücü göndermek Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir
11:52 Et ve Süt Kurumu Müdürü yüzde 48'lik zammın nedenini uzun kuyruklara bağladı!
11:22 Göztepe'yi satın almak isteyen Abramovich'le görüşmeler başladı!
11:09 23 Mart 2022 Çarşamba günü dolar/TL 14,82 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 12:45:48. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da silahlı kavga! Gözü dönmüş adam, doktorun müdahale ettiği husumetlisine kurşun yağdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement