Konya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

23.03.2022 07:54
Konya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Karakaya Mahallesi Konya Caddesi'nde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından taraflar birbirlerine silahla ateş açtı.

İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan K. T. ve M. A. Konya kent merkezindeki hastanelere sevk edilirken, Ş. Ö. kaldırıldığı Kadınhanı Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

YORUMLAR
500
Otel sahibini öldüren zanlı gazetecilere 'Aileme küfretti' dedi Otel sahibini öldüren zanlı gazetecilere 'Aileme küfretti' dedi Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 5 tutuklama Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 5 tutuklama

Kadınhanı, Konya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
07:50 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayımladı! Hafta sonu havalar ısınıyor
01:00 Motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine ise 1 lira 68 kuruş zam geldi
00:38 ABD, Rusya-Ukrayna savaşının kolay ve hızlı bitmeyeceğini açıkladı
23:57 "Dershaneye gidiyorum" diye evden ayrılan 17 yaşındaki genç kız intihar etti
23:54 Berber dükkanında saldırıya uğrayan iki arkadaştan biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı
23:46 Eczacıbaşı Dynavit, Allianz MTV Stuttgart'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon oldu
23:20 Cinsel istismar suçundan 45 ay cezaevinde yattı! DNA testi sonucuyla gerçek anlaşıldı
23:02 33 yıl sonra ailesine kavuşan Vedat Alexander Schlienbecker hikayesi gündem oldu! Müge Anlı Alman basınında yer aldı
22:57 Buket Aydın, konuğu Cemal Enginyurt'un Tansu Çiller sorusuna verdiği yanıtla kahkahaya boğuldu
22:50 Dünya alarmda! Rusya'dan korkutan açıklama: Putin, tehdit halinde nükleer silahlara başvurabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 08:01:40. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement