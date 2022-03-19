Konya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Konya'nın Selçuklu ilçesinde çıkan silahlı kavgada, yüzünden vurulan kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Buhara Mahallesi'nde bir evde, arkadaş oldukları iddia edilen Mehmet Türkoğlu ile Mehmet K. ve henüz ismi bilinmeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, Mehmet Türkoğlu, çenesinden silahla ağır yaralandı.

Mehmet K, 42 AHH 691 plakalı otomobille, yaralı Türkoğlu'nu, Beyhekim Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne bıraktıktan sonra kaçtı.

Mehmet K, Yeniyüzyıl Caddesi'nde aracını boş araziye park ederek kaçmaya çalışırken, aracı takibe alan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yaralı Mehmet Türkoğlu'nun da Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği, üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ile yüklü miktarda para çıktığı öğrenildi.