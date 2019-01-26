Son Dakika Haberleri: Konya'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Konya'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

38 dakika önce

Konya'nın Çumra ilçesinde, Afganistan uyruklu çoban silahlı saldırıda yaralandı.

Konya'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, System.String[]
Konya'nın Çumra ilçesinde, Afganistan uyruklu çoban silahlı saldırıda yaralandı.

İddiaya göre, Apa Mahallesi Kümeevleri Yaylası'nda, Abdullah B'nin sahibi olduğu sürünün çobanlığını yapan Afganistan uyruklu İsmail A. (18), daha önce kız kaçırma meselesi yüzünden Abdullah B. ile aralarında husumet bulunan Ferhat K'nin oğullarının silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, İsmail A'yı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Jandarma ekipleri, olaya karıştıkları iddia edilen Ali K. (22) ve Resul K'yi (26) gözaltına aldı, bir tabanca ile 5 av tüfeğine el koydu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:30 Kaynak: AA

Çumra, Afganistan, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'li Belediye Başkan Adayına Bıçaklı Saldırı Sonrası Yaşanan Panik Kameraya Yansıdı Antalya Havalimanında Fırtına Nedeniyle Otobüs Devrildi: 12 Yaralı Var

19 Dairesi, 9 Otomobili Vardı! Şimdi Bir Odaya Muhtaç Sel Sularında Can Veren Gencin Babası Konuştu: Hava Kötü, Nişanlının Yanında Kal Demiştim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 14:08:55. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]