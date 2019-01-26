Konya'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Konya'nın Çumra ilçesinde, Afganistan uyruklu çoban silahlı saldırıda yaralandı.

Konya'nın Çumra ilçesinde, Afganistan uyruklu çoban silahlı saldırıda yaralandı.



İddiaya göre, Apa Mahallesi Kümeevleri Yaylası'nda, Abdullah B'nin sahibi olduğu sürünün çobanlığını yapan Afganistan uyruklu İsmail A. (18), daha önce kız kaçırma meselesi yüzünden Abdullah B. ile aralarında husumet bulunan Ferhat K'nin oğullarının silahlı saldırısına uğradı.



İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, İsmail A'yı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.



Jandarma ekipleri, olaya karıştıkları iddia edilen Ali K. (22) ve Resul K'yi (26) gözaltına aldı, bir tabanca ile 5 av tüfeğine el koydu.

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