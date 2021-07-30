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Konya'da silahlı saldırı: 7 ölü (3)- Yeniden - Son Dakika

Konya'da silahlı saldırı: 7 ölü (3)- Yeniden

30.07.2021 21:57
Konya'da silahlı saldırı: 7 ölü (3)- Yeniden, System.String[]

KONYA'da, aralarında 2009 yılından bu yana 'kedi' nedeniyle husumet bulunan aileler arasındaki kavgada 7 kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

KONYA'da, aralarında 2009 yılından bu yana 'kedi' nedeniyle husumet bulunan aileler arasındaki kavgada 7 kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis saldırının tabanca ve tüfekle düzenlendiğini saptarken, kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

?Olay, saat 18.50'de merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Aynı mahallede oturan ve aralarında 2009'dan bu yana Dedeoğlu ailesine ait 'kedi' nedeniyle husumet olduğu öğrenilen K. ailesinden biri ya da birileri, iddiaya göre Dedeoğlu ailesinin evini gitti. Burada çıkan tartışma sonucu Dedeoğlu ailesinin fertlerine ateş açıldı. Silahlı saldırıda Yaşar Dedeoğlu, Serap Dedeoğlu, Serpil Dedeoğlu, Sibel Dedeoğlu, İpek Dedeoğlu, Metin Dedeoğlu ve Barış Dedeoğlu yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Evin bir bölümünden duman yükselmesi üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri ise müdahalede bulundu.

Polisin yaptığı ilk incelemede saldırının tabanca ve tüfekle düzenlendiğini, ölenlerden 1'inin evin içinde diğerlerinin ise bahçede olduğu saptandı. Polis, saldırıyı düzenleyen K. ailesinden kişi ya da kişilerin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı çalışma başlattı. Konya Valisi Vahdettin Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de olay yerine gelerek incelemede bulundu. Haberi duyup gelen ölenlerin yakınları  sinir krizi geçirdi. Evin çevresi ise polis tarafından geniş güvenlik önlemi altına alındı.'KEDİ' HUSUMETİ GEÇEN MAYISTA TAŞLI SOPALI KAVGAYA NEDEN OLMUŞ

Öte yandan, iki aile arasında 'kedi' nedeniyle başlayan husumetin geçen mayıs ayında taşlı sopalı kavgaya neden olduğu öğrenildi. Aldığı darbeler sonucu iki aileden de yaralananlar olduğu, K. ailesinden gözaltına alınan 11 kişiden 6'sının tutuklandığı, 5'inin ise serbest bırakıldığı bildirildi. Geçen süre içerisinde tutuklu 4 kişinin tahliye edildiği öğrenildi.


Konya'da silahlı saldırı: 7 ölü (3)- Yeniden
Konya'da silahlı saldırı: 7 ölü (3)- Yeniden
Konya'da silahlı saldırı: 7 ölü (3)- Yeniden
Konya'da silahlı saldırı: 7 ölü (3)- Yeniden
Konya'da silahlı saldırı: 7 ölü (3)- Yeniden
Konya'da silahlı saldırı: 7 ölü (3)- Yeniden
Konya'da silahlı saldırı: 7 ölü (3)- Yeniden

Silahlı saldırı, Silah, Polis, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya'da silahlı saldırı: 7 ölü (3)- Yeniden - Son Dakika


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