Konya'da silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika
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Konya'da silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü

7 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde, otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Konya'da silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde, otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Ereğli-Konya kara yolu Kargacı Mahallesi yakınlarında, İshak İlaslan idaresindeki 33 TT 163 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden Ramazan Ç. yönetimindeki otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı.

Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan İlaslan'ın kullandığı otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Ramazan Ç. aracını bırakıp, yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybeden İshak İlaslan'ın cesedi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ramazan Ç. ise Taşağıl Mahallesi yakınlarında güvenlik güçlerince yakalandı.

Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:42 Kaynak: AA
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