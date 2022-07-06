Konya Şehir Hastanesinde otopsi işlemleri tamamlanan Dr. Ekrem Karakaya'nın cenazesi ailesine teslim edildi. Dr. Ekrem Karakaya için dua edilirken, tabutu sağlık çalışanları tarafından omuzlarda cenaze aracına kadar taşındı. Dr. Ekrem Karakaya'nın cenazesi dualarla memleketi Kayseri 'ye uğurlandı.

Kaynak: İHA

Ekrem Karakaya, Kayseri, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Konya'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'ye uğurlandı - Son Dakika

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