Konya'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'ye uğurlandı - Son Dakika
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Konya'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'ye uğurlandı

06.07.2022 23:23

Bugün Konya Şehir Hastanesi'nde güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay tarafından vurularak öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'ye uğurlandı. Cenazenin uğurlanmasına Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, ailesi, yakınları ve sağlık çalışanları katıldı.

Konya Şehir Hastanesinde bugün yaşanan kan donduran olayda, Yunak İlçe Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay (39), Kardiyoloji Bölümüne gelerek Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'ya (47) silahlı saldırıda bulundu. Dr. Ekrem Karakaya olayda hayatını kaybetti.

Konya'daki silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketine uğurlandı

CENAZESİ DUALARLA MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Konya Şehir Hastanesinde otopsi işlemleri tamamlanan Dr. Ekrem Karakaya'nın cenazesi ailesine teslim edildi. Dr. Ekrem Karakaya için dua edilirken, tabutu sağlık çalışanları tarafından omuzlarda cenaze aracına kadar taşındı. Dr. Ekrem Karakaya'nın cenazesi dualarla memleketi Kayseri'ye uğurlandı.

Konya'daki silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketine uğurlandı

UĞURLAMAYA BAKAN YARDIMCISI DA KATILDI

Cenazenin uğurlanmasına Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, ailesi, yakınları ve sağlık çalışanları katıldı.

Konya'daki silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketine uğurlandı

DEVELİ İLÇE MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLECEK

Öte yandan, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya'nın yarın Kayseri'nin Develi ilçesi Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Develi İlçe Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

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Karamollaoğlu: 'Caydırıcı Cezalar Yalnızca Şiddeti Engelleyebilir. Karamollaoğlu: 'Caydırıcı Cezalar Yalnızca Şiddeti Engelleyebilir. Numan Kurtulmuş'tan, doktor Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması Numan Kurtulmuş'tan, doktor Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması
Kaynak: İHA

Ekrem Karakaya, Kayseri, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'ye uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'ye uğurlandı - Son Dakika
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