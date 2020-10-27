Silahlı saldırıya uğrayan anne ve kızı öldü - Son Dakika

Büşra'nın olaydan yaklaşık iki saat önce polis merkezine giderek Ömer İ. hakkında şikayette bulunup, koruma kararı için başvuru yaptığı ortaya çıktı.

Ömer İ'nin Yazır Mahallesi Argunşah Sokak'ta kendisinden bir süre önce ayrılan nişanlısı Büşra Gizem Güzelsoy (27) ile annesi Gülya Barutçu'nun (48) içinde bulunduğu otomobile tabancayla ateş edip, kaçtığı öne sürüldü.

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