Konya'da Silodan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Yunak ilçesinde silodan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Konya'nın Yunak ilçesinde silodan düşen işçi yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Saray Mahallesi'ndeki çelik silo inşaatında çalışan Mehmet Keleş (21), yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düştü.



Ağır yaralanan Keleş, olay yerindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Keleş'in cesedi, incelemenin ardından otopsi için Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

MHP'li Vekil Enginyurt'tan Bülent Arınç'a Tepki: Biri Bunu Sustursun

İstanbul'da Tanzim Satışlar 5 Haziran'a Kadar Devam Edecek

AK Parti'nin Adayı Seyit Onbaşı'nın Adını Unuttu: Çavuşun Adı Neydi Ya

Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu