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Konya'da sırrı "izmarit" ile çözülen cinayetin sanığına ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Konya'da sırrı "izmarit" ile çözülen cinayetin sanığına ağırlaştırılmış müebbet

30.12.2021 12:54
Konya'da sırrı "izmarit" ile çözülen cinayetin sanığına ağırlaştırılmış müebbet

Konya'da bir kadının eşarpla boğularak öldürülmesiyle ilgili 14 yıl önce toplanan sigara izmaritinden yola çıkılarak yapılan DNA testi sayesinde yakalanıp yargılanan tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Konya'da bir kadının eşarpla boğularak öldürülmesiyle ilgili 14 yıl önce toplanan sigara izmaritinden yola çıkılarak yapılan DNA testi sayesinde yakalanıp yargılanan tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Salih Karayılan ile taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, duruşmada açıkladığı mütalaasında, sanık Karayılan'ın maktul Fatma Topçu'yu, bir suçu gizlemek ve yakalanmamak amacıyla öldürdüğünün tespit edildiğini belirtti. Karayılan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık avukatı, mütalaayı kabul etmediğini söyledi, sanığın lehine olan hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Salih Karayılan'ı üzerine atılı "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

Heyet, suç işlenmesindeki özellikleri ve sanığın kişiliğini dikkate alarak, cezada herhangi bir indirim uygulanmamasını kararlaştırdı.

Olay

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2015 yılının ocak ayında, 2001 yılında İçeriçumra Mahallesi'ndeki evinde eşarpla boğularak öldürülmüş halde bulunan Fatma Topçu'nun dosyasını, kadının kızlarının müracaatı sonrası tekrar açmıştı.

Oluşturulan özel ekip, 250 kişinin ifadesine başvurmuş, olay yerinin hemen yanındaki bir büfede gerçekleşen hırsızlık olayında çalınan malların Topçu'nun tarlasında bulunması ve kadının olay günü aldığı maaşının aynı gün çalınması nedeniyle, cinayetin "tanıdık birileri" tarafından işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştu.

Yaklaşık 100 kişi üzerinde yapılan DNA eşleştirilmesinde 14 yıl önce toplanan sigara izmaritlerinin cezaevinde bulunan Salih Karayılan'a ait olduğu tespit edilmişti.

Karayılan hakkında, "kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanığa 20 Ekim 2020 tarihinde görülen karar duruşmasında müebbet hapis cezası verilmiş, bu ceza Yargıtay tarafından bozulunca, sanık yeniden yargılanmaya başlanmıştı.

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Ağırlaştırılmış Müebbet, Sigara, Konya, Dna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da sırrı 'izmarit' ile çözülen cinayetin sanığına ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da sırrı "izmarit" ile çözülen cinayetin sanığına ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
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