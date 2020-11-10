Konya'da sis, 2 ayrı zincirleme kazaya neden oldu - Son Dakika

Konya'da sis, 2 ayrı zincirleme kazaya neden oldu
10.11.2020 12:21
KONYA'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 1 metrenin altına düşünce Adana karayolu üzerinde 2 ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
KONYA'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 1 metrenin altına düşünce Adana karayolu üzerinde 2 ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Birine 7, diğerine 13 aracın karıştığı kazalarda 4 kişi yaralandı.
İlk kaza saat 09.00 sıralarında Konya- Adana Karayolu Ereğli Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 1 metrenin altına düştüğü yolda, 1 TIR ve 6 otomobil, çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı. İkinci kaza ise aynı saatlerde Konya-Adana Karayolu'nun İsmil Kavşağı yakınında meydana geldi. 4'ü TIR 13 aracın karıştığı kazada, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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