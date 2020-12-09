- Konya'da sis trafiği olumsuz etkiledi - Son Dakika

Konya'da etkili olan yoğlun sis hayatı olumsuz etkiledi. Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği sis, Konya - Aksaray , Ankara ve Antalya Karayollarında etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan yoğun sis gün boyu etkisini öğle saatlerinde etkisini kaybetti. Özellikle karayollarında etkili olan sis nedeniyle araç sürücüleri ikaz ışıklarını yakarak trafikte ilerledi.

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