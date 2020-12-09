- Konya'da sis trafiği olumsuz etkiledi - Son Dakika

- Konya'da sis trafiği olumsuz etkiledi
09.12.2020 13:51
- Konya'da sis trafiği olumsuz etkiledi Konya'da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler ikaz ışıklarını yakarak seyretti.
- Konya'da sis trafiği olumsuz etkiledi
KONYA - Konya'da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler ikaz ışıklarını yakarak seyretti.
Konya'da etkili olan yoğlun sis hayatı olumsuz etkiledi. Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği sis, Konya - Aksaray, Ankara ve Antalya Karayollarında etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan yoğun sis gün boyu etkisini öğle saatlerinde etkisini kaybetti. Özellikle karayollarında etkili olan sis nedeniyle araç sürücüleri ikaz ışıklarını yakarak trafikte ilerledi.
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