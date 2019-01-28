Son Dakika Haberleri: Konya'da Sisli Yolda 10 Araç Birbirine Girdi: 1 Ölü

Konya'da Sisli Yolda 10 Araç Birbirine Girdi: 1 Ölü

26 dakika önce

KONYA'da, özel organize sanayi sitesi önündeki duble yolda, yoğun sis nedeniyle 10 araç birbirine girdi.

Konya'da Sisli Yolda 10 Araç Birbirine Girdi: 1 Ölü, System.String[]
KONYA'da, özel organize sanayi sitesi önündeki duble yolda, yoğun sis nedeniyle 10 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada, 1 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. 

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Konya- Ankara yolunda bulunan özel organize sanayi sitesi önündeki duble yolda meydana geldi. Sisin etkili olduğu yolda, aralarında kamyonların da olduğu 10 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada, 1 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. 

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:48 Kaynak: DHA

Konya, Güncel
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