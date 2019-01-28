Konya'da Sisli Yolda 10 Araç Birbirine Girdi: 1 Ölü
26 dakika önce
KONYA'da, özel organize sanayi sitesi önündeki duble yolda, yoğun sis nedeniyle 10 araç birbirine girdi.
KONYA'da, özel organize sanayi sitesi önündeki duble yolda, yoğun sis nedeniyle 10 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada, 1 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Konya- Ankara
yolunda bulunan özel organize sanayi sitesi önündeki duble yolda meydana geldi. Sisin etkili olduğu yolda, aralarında kamyonların da olduğu 10 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada, 1 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
- Konya
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:48 Kaynak: DHA
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