Son Dakika Haberleri: Konya'da, Sisli Yolda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı (2) - Yeniden

Konya'da, Sisli Yolda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı (2) - Yeniden

54 dakika önce

KONYA'da, Ankara yolunun birbirine yakın 3 noktasında, yoğun sis nedeniyle yaklaşık 30 araç, birbirine girdi.

Konya'da, Sisli Yolda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı (2) - Yeniden, System.String[]
KONYA'da, Ankara yolunun birbirine yakın 3 noktasında, yoğun sis nedeniyle yaklaşık 30 araç, birbirine girdi. Zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı. 

Kaza, 10.00 sıralarında, Konya- Ankara yolu organize sanayi bölgesi yakınında meydana geldi. Yolun birbirine yakın 3 noktasında, yoğun sis nedeniyle yaklaşık 30 araç, birbirine girdi. Zincirleme kazada, 42 CCR 51 plakalı pancar yüklü kamyonda sıkışan sürücü Necmi Satılmış (59), yaşamını yitirdi, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazadan bir süre sonra ise sis etkisini yitirdi.  

? - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:03 Kaynak: DHA

Ankara, Konya, Güncel
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