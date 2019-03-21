Son Dakika Haberleri: Konya'da Sit Alanında Kaçak Kazıya Suçüstü: 5 Gözaltı

Konya'da Sit Alanında Kaçak Kazıya Suçüstü: 5 Gözaltı

23 dakika önce

Konya'nın merkez Meram ilçesinde üçüncü derece sit alanında kaçak kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

Konya'da Sit Alanında Kaçak Kazıya Suçüstü: 5 Gözaltı, System.String[]
Konya'nın merkez Meram ilçesinde üçüncü derece sit alanında kaçak kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meram ilçesi Botsa Mahallesi Örenyeri mevkiinde üçüncü derecede sit alanı olan Bediroğlu Tepesi'nde izinsiz kazı yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, sit alanında kaçak kazı yapan S.K. (45), N.G. (52), C.B. (44), F.Ç.C. (23) ve H.K.'yi (43) gözaltına aldı. Jandarma ekipleri, kazı alanında kullanılan 3 adet beton delici, 1 adet jeneratör, 30 metre elektrik kablosu ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirdi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 5 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:58 Kaynak: İHA

Meram, Jandarma, Konya, 3. Sayfa
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