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Konya'da "Şivlilik Çocuk Festivali" başladı - Son Dakika

Konya'da "Şivlilik Çocuk Festivali" başladı

03.02.2022 17:31
Konya'da "Şivlilik Çocuk Festivali" başladı

Konya'da 3 ayların başlangıcını müjdeleyen geleneksel "Şivlilik" etkinliği üzerine kurulan "Şivlilik Çocuk Festivali" başladı.

Konya'da 3 ayların başlangıcını müjdeleyen geleneksel "Şivlilik" etkinliği üzerine kurulan "Şivlilik Çocuk Festivali" başladı.

Regaip Kandil'inde, düzenlenen festivalin açılışında konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, "Çocuklar hepinizi tebrik ediyorum. Bu gelenek bütün ilimizi şehrimizi heyecanlandıran bir gelenek. Böylesine insanların teveccüh gösterdiği 3 ayların hayra, berekete vesile olmasını diliyorum. Kandilinizi tebrik ediyorum. Bu geleneklerin nesillerimize kalması çok büyük bir zenginlik." dedi.

İl Müftüsü Ali Öge'nin yaptığı duayla başlayan festivalde, çocuklara şivlilik çantası dağıtıldı.

Festival kapsamında, Selçuklu Kültür Merkezi'ndeki etkinliklere çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterirken, festivalin ilk gününde 67 bin 310 ziyaretçi merkeze gelerek etkinlikleri izledi.

Çocuklar ve ailelerinin müzikaller, animasyonlar dahil pek çok etkinlikle gün boyu eğlenceli vakit geçirebileceği Selçuklu Şivlilik Çocuk Festivali'nin kapıları, 10.00 ile 22.00 saatlerinde ziyaretçilere açık olacak.

Festival 6 Şubat Pazar günü sona erecek.

Festivalin açılışına Vali Vahdettin Özkan'ın yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Müftüsü Ali Öge, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu Müftüsü Bekir Derin, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, MHP İl Başkanı Remzi Karaaslan, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Vahdettin Özkan, Selçuklu, Çocuk, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da 'Şivlilik Çocuk Festivali' başladı - Son Dakika


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