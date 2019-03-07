Son Dakika Haberleri: Konya'da 'Şivlilik' Coşkusu

Konya'da 'Şivlilik' Coşkusu

26 dakika önce

KONYA'da, üç ayların başlangıcı nedeniyle 'Şivlilik' coşkusu yaşandı.

Konya'da 'Şivlilik' Coşkusu, System.String[]
KONYA'da, üç ayların başlangıcı nedeniyle 'Şivlilik' coşkusu yaşandı. Hava karardıktan sonra çocuklar dilek tutup kağıttan yapılmış fenerleri havaya uçururken, ateş yakıp üstünden atlayarak üç ayların gelişini kutladı. 'Şivlilik' geleneği gereği bugün sabah  saatlerinde çocuklar kapı kapı dolaşıp, çikolata, şeker ve bisküvi toplayacak.

Konya'ya yöresine özel 'Şivlilik Günü', üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili öncesi gerçekleşiyor. Üç aylarının gelişinin kutlanması için düzenlenen gelenek gereği, bugün hava karardıktan sonra düzenlenen 'Fener alayında' çocuklar kağıttan yapılmış fenerleri havaya uçurdu, sokak aralarında ise lastikleri ateşe verip, üstünden atlayarak gönüllerince eğlendi. Çocuklar, gelenek gereği sabah erken saatlerde ev ve iş yerlerini kapı kapı dolaşıp çikolata, şeker ve bisküvi toplayacak.  

? - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:31 Kaynak: DHA

Sabah, Konya, Güncel
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