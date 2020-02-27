Konya'da 'Şivlilik' coşkusu - Son Dakika
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Konya'da 'Şivlilik' coşkusu

40 dakika önce

KONYA'da, üç ayların başlangıcı nedeniyle 'Şivlilik Günü' coşkusu yaşandı.

Konya'da 'Şivlilik' coşkusu, System.String[]

KONYA'da, üç ayların başlangıcı nedeniyle 'Şivlilik Günü' coşkusu yaşandı. Hava karardıktan sonra vatandaşlar dilek tutup kağıttan yapılmış fenerleri uçururken, ateş yakıp üstünden atlayarak üç ayların gelişini kutladı. 'Şivlilik' geleneği gereği sabah saatlerinde çocuklar kapı kapı dolaşıp, çikolata, şeker ve bisküvi toplayacak.

Konya yöresine özel 'Şivlilik Günü', üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili öncesi gerçekleşiyor. Büyükşehir Belediyesi de bugüne özel Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde 'Şivlilik ve Fener Alayı' programı düzenledi. Programı izlemeye gelenler kongre merkezinin dışında gelenek gereği  kağıttan yapılmış fenerleri uçurdu. Sokak aralarında ise vatandaşlar genellikle lastikleri ateşe verip, üstünden atlayarak gönüllerince eğlendi.

Fatih Işıklar Mahallesi'nde meydanda toplananlar da yere boya döküp ateşe vererek üstünden atladı. Mahalle sakinlerinden Hasan Akyol, Konya'da ateş yakıp üstünden atlamanın üç ayların başlangıcının bir geleneği olduğunu belirterek, "Konya'da üç ayların başlangıcında 'Fener alayı' diye eğlence olur. Gençler, yaşlılar bu eğlenceye katkı sağlar. Bizde bu mahalle olarak katkı sağladık. Bu eğlence sadece Konya yöresinde yapılır. Mutluluk amaçlı bir eğlence yaptık. Ateş yaktık ve herkes ateşin etrafından topladı" dedi.

'Şivlilik' geleneği gereği sabah saatlerinde çocuklar kapı kapı dolaşıp çikolata, şeker ve bisküvi toplayacak.


Sabah, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:03 Kaynak: DHA
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