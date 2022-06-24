Konya'da soba hırsızlığıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da soba hırsızlığıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

24.06.2022 12:38
Konya'da soba hırsızlığıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Konya'da bir evden soba çaldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli tutuklandı.

Konya'da bir evden soba çaldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki evin müştemilatından soba çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Polis ekipleri, evin güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelinin çok sayıda emniyette kaydı bulunan Cüneyt Rahim S. olduğunu belirledi.

Şüpheli, Tatlıcak Mahallesi'nde kovalamaca sonucu mezarlıkta yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da soba hırsızlığıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da soba hırsızlığıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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