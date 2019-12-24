Konya'da soba zehirlenmesi anne öldü, 2 çocuğu tedavi altında - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kadın hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 2 çocuğu ise tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahallede ikamet eden Hatice Aytaç (49), ısınmak için sobayı yaktıktan sonra çocukları R.A. (14) ve F.A. (9) ile birlikte aynı odada uyudu. Sabah uyandığında rahatsızlanan anne Hatice Aytaç, yakınlarını arayarak yardım istedi. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri anlaşılan anne ve çocukları, ihbar üzerine adrese gönderilen ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karbonmonoksit gazından zehirlenen 49 yaşındaki Hatice Aytaç, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya'ya sevk edildiği sırada yolda zehirlenmeye bağlı kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Tedavi altına alınan R.A. ile kardeşi F.A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA