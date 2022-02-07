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Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne öldü - Son Dakika

Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne öldü

07.02.2022 08:48
Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne öldü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne yaşamını yitirdi, oğulları ve eşi hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne yaşamını yitirdi, oğulları ve eşi hastaneye kaldırıldı.

Seydişehir Yenicami Mahallesi'nde bulunan 3 katlı evde ikamet eden Ayşe Teke (57), eşi Şenol Teke (54) ve oğulları Emre Teke ile Mevlüt Teke evlerinde bulunan sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiklerini fark edince 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gazdan zehirlendikleri tespit edilen Teke ailesi ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan anne Ayşe Teke yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumları ağır olan Mevlüt Teke ve Şenol Teke de ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

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Seydişehir, Konya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne öldü - Son Dakika


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