Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi - Son Dakika

Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi

Konya'nın Karapınar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Hankapı Mahallesi Parlak Sokak'taki evlerinde Cavit (74) ve eşi Fethiye Parlak'a (75) ulaşamayan yakınları, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı, evde incelemelerde bulundu. Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri değerlendirilen çiftin cenazeleri, Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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