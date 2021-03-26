Konya'da sobadan zehirlenen anne ile kızı öldü - Son Dakika

Konya'da sobadan zehirlenen anne ile kızı öldü
26.03.2021 16:06
KONYA'nın Ilgın ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Zeynep Kalaycı (67) ile annesi Şerife Tuncel (96) yaşamını yitirdi.
KONYA'nın Ilgın ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Zeynep Kalaycı (67) ile annesi Şerife Tuncel (96) yaşamını yitirdi.
Olay, Çiğil Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynep Kalaycı ve Şerife Tuncel dün saat 20.00 sıralarında ısınmak için kömür sobasını yakıp uyudu. Bugün sabah saatlerinde eve gelen yakınları anne ve kızı hareketsiz buldu. Ardından jandarma ve sağlık görevlilerine haber verildi. Anne ve kızın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdikleri belirlendi. Zeynep Kalaycı ile annesi Şerife Tuncel'in cansız bedeni otopsi için Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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