Konya'da Sobadan Zehirlenen Çift Öldü
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KONYA'nın Doğanhisar ilçesinde, Ramazan Öztürk (70) ve aynı yaştaki eşi Ayşe Öztürk ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:30 Kaynak: DHA
KONYA'nın Doğanhisar
ilçesinde, Ramazan Öztürk
(70) ve aynı yaştaki eşi Ayşe Öztürk ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti.
Doğanhisar ilçesi Ayaslar
Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Öztürk ve Ayşe Öztürk çiftinden haber alamayan yakınları bugün saat 11.30 sıralarında eve geldi. İçeri girdiklerinde ise Öztürk çiftini hareketsiz yatarken buldu. Bunun üzerine sağlık ekipleri çağrıldı. Adrese gelen sağlık görevlileri çiftin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettiğini belirledi. Ramazan Öztürk ve Ayşe Öztürk'ün cenazeleri otopsi için Doğanhisar Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
- Konya
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