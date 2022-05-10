Konya'da SOBE ikinci merkezini açacak - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da SOBE ikinci merkezini açacak

10.05.2022 15:49
Konya'da SOBE ikinci merkezini açacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) ile Meram ilçesinde şube açılması için işbirliği protokolü imzaladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) ile Meram ilçesinde şube açılması için işbirliği protokolü imzaladı.

Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak ile imzalanan protokol çerçevesinde, SOBE'ye Meram'da yer tahsisi yapıldı.

Başkan Altay, imza töreninde, SOBE'nin sadece Konya'nın değil, ülkenin de ilgiyle takip ettiği bir marka haline dönüştüğünü söyledi.

SOBE'ye gelmek için sırada bekleyen çocukların bir an önce eğitime kavuşmaları için çalıştıklarını belirten Altay, "Otizmde en önemli konu erken yaşta uzun süreli bir eğitim almaları. Bu vesileyle SOBE Vakfımıza başarılar diliyorum. Özellikle otizmli çocuklarımıza ve ailelerine böyle bir hizmette bulunmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyorum. Sadece otizmli gruplar değil, tüm engelli gruplarımızın eksiklerini gidermek için Konya Büyükşehir Belediyesi olarak, Konya modeli belediyecilik anlayışıyla hizmetler yürütüyoruz." diye konuştu.

Vakıf Başkanı Mustafa Ak da SOBE'nin Türkiye'nin en kapsamlı otizm merkezi olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

"Şu an 220 civarında öğrenci sayısına ulaşmış olduk. Bunun yanında 350'yi aşkın ön kayıt yaptırmış, eğitim almayı bekleyen çocuğumuz bulunmakta. Yeni binaların yapılmasıyla ilgili yeni projelerimiz var. Bizi bekleyen çocuklara ulaşmak adına hazır yapılmış bir binada Meram'a şube açma ihtiyacı duyduk. Bu şubenin açılmasıyla ilgili olarak da Büyükşehir Belediye Başkanımızla protokol imzalıyoruz."

YORUMLAR
500
Konya'da 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' yürüyüşü düzenlendi Konya'da 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' yürüyüşü düzenlendi Son dakika haber | Konya'da kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığın yargılanması sürüyor Son dakika haber | Konya'da kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığın yargılanması sürüyor KONESOB'ta Karabacak yeniden başkan seçildi KONESOB'ta Karabacak yeniden başkan seçildi

Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu, Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da SOBE ikinci merkezini açacak - Son Dakika


Son Dakika
15:53 Sosyal medyada gündem oldu! Kısmeti açılsın diye arkadaşının nişan kurdelesini yedi
15:53 Polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıda bombaları getirmekle suçlanan Suriyeli: Bu olay benim üzerime yıkıldı
15:30 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: 3 milyar euroya insan ülkesini satar mı, iradesini satar mı?
15:29 Genç yıldız Arda Güler'i yıkan sakatlık: U17 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı
15:28 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Markette stokçuluk yapanlar 1 yıldan 3 yıla yıla kadar tutuklanacak
15:24 Putin'in askeri geçit törenlerinde kullandığı bot Bayraktar TB2 SİHA tarafından imha edildi
15:22 Miras tartışmasında kan döküldü! Satırlı, silahlı kavgada 1 kişi öldü
15:20 Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü bu akşam ekranlarda: Somer kendisini dinlemek istemeyen Türkan'ı tekneye kaçırıyor!
15:17 Yeni kredi paketleriyle ev almak isteyenler ne kadar taksit ödeyecek: İşte o oranlar
15:15 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na canlı yayın çağrısı: Belgelerle sığınmacıları konuşalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 15:58:39. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da SOBE ikinci merkezini açacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement