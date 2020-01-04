Konya'da "SOBE Otizm Gönüllüsü Belge Töreni" düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da 'SOBE Otizm Gönüllüsü Belge Töreni' düzenlendi - Son Dakika

Konya'da "SOBE Otizm Gönüllüsü Belge Töreni" düzenlendi

6 saat önce

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) iş birliğinde "SOBE Otizm Gönüllüsü Belge Töreni" düzenlendi.

Konya'da

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) iş birliğinde "SOBE Otizm Gönüllüsü Belge Töreni" düzenlendi.

SOBE Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, Otizm Eylem Planı çerçevesinde, otizmli çocukların eğitimi için merkezde yürütülen faaliyetlere destek amacıyla yapılan çalışmalar anlatıldı.

SOBE Vakfının kuruluşundan bugüne NEÜ tarafından her zaman desteklendiğini ve destekleneceğini belirten NEÜ Rektör Yardımcısı Zekeriya Mızırak, şunları kaydetti:

"Bu çocuklarımızın hizmetinde olmak ayrı bir huzur. Siz gönüllüler karşılıksız olarak buraya geliyorsunuz. Kendinize lazım olan zamanı buraya veriyorsunuz. Allah bunun karşılığını da mutlaka verecektir. Ben hem vakfımıza, hem hocalarımıza, hem gönüllülerimize ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Programın sonunda, Otizm Gönüllülerine teşekkür belgeleri takdim edildi.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuklu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:36 Kaynak: AA
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