Konya'da "soğuk çay" nedeniyle tartıştığı müşterisini öldüren sanığın tutukluluk hali sürecek - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da "soğuk çay" nedeniyle tartıştığı müşterisini öldüren sanığın tutukluluk hali sürecek

21.03.2022 12:38
Konya'da "soğuk çay" nedeniyle tartıştığı müşterisini öldüren sanığın tutukluluk hali sürecek

Konya'da işlettiği çay bahçesinde çayın soğuk servis edildiği gerekçesiyle tartıştığı müşterisi Emel Göçer'i tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'da işlettiği çay bahçesinde çayın soğuk servis edildiği gerekçesiyle tartıştığı müşterisi Emel Göçer'i tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Muhammed İlhan ve taraf avukatları katıldı.

Sanık İlhan, önceki beyanlarını tekrarladı, olay sırasında şoka girdiğini iddia etti.

Sanık avukatı ise müvekkilinin akıl ve ruh sağlığına ilişkin sağlık raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığını belirterek, karar aşamasına, rapor mahkemeye ulaştıktan sonra geçilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl ve ruh sağlığına ilişkin raporun hazırlanmasını beklemeye ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Ankara'dan Antalya'ya seyahat eden Emel Göçer (33) ile beraberindeki iki kişi, yol kenarındaki çay bahçesinde mola vermiş, Göçer, istediği çayın soğuk geldiği gerekçesiyle işletmeci Muhammed İlhan (41) ile tartışmıştı. İlhan'ın tabancayla başından vurduğu Göçer, Konya Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Tutuklanan İlhan hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Sanık, ilk savunmasında "Ben bunların kim olduklarını bilmiyorum. Bunlara baktım ve hiç iyi görmedim. O nedenle 'Buradan gidin.' dedim. Ancak olayı büyüttüler. Düzeni bozmak istediler, rüşvet istediler. Bunlardan şüphelendim. Güzellikle 'Gidin' dedim ama gitmediler." ifadelerini kullanmış, maktul ve yakınları tarafından annesine tekme atıldığını öne sürmüştü.

Tanık Nurcan Atik ise sanığın maktulü "Çay soğuk." dediği için kolundan tutup zorla içeri götürmek istediğini söylemiş, "Emel 'Kolumu bırak.' deyince Emel'e tokat attı. Tokadın etkisiyle Emel, semavere çarpınca semaver devrildi. Araca binmek üzereyken 'Bekle, geliyorum.' diyerek içeri koştu. Elinde silahla geri geldi ve 'Sizi öldüreceğim.' diye bağırdı. Sürücü kapısının yanında 'Tamam gidiyoruz' demesine rağmen silahı kafasına dayayıp Emel'e ateş etti." beyanında bulunmuştu.

YORUMLAR
500
Konya'da bir mahallenin 500 metre yakınında iki obruk birden oluştu Konya'da bir mahallenin 500 metre yakınında iki obruk birden oluştu Konya'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı Konya'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Mahkeme, Konya, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da 'soğuk çay' nedeniyle tartıştığı müşterisini öldüren sanığın tutukluluk hali sürecek - Son Dakika


Son Dakika
12:36 Abramovich'in yatı Datça açıklarına geldi! Görenler heyecanlandı
12:22 Önce avukat, sonra seri katil! Pınar Deniz'i Ceylin'den sonra katil Yasemin olarak izleyeceğiz
12:15 Önüne geleni tokatlayan Sarıgül, Acun'un yolunu kendisini açtığını iddia etti! Bakalım Acun ne diyecek?
12:12 Anneleri üç çocuğunu geride bırakıp komşuya kaçtı, en büyük kız üzüntüden bileklerini kesti, baba işsiz: Çaresizliğin öyküsü!
12:02 Son dakika: Çin'de uçak düştü, yangın çıktı! 133 yolcuyu taşıyordu, resmi bir açıklama yapılmadı
11:54 David Beckham, Ukrayna için ses olmaya devam ediyor! 71 milyon takipçili Instagram hesabını devretti
11:27 Çin'de 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü
11:22 Putin'in askerleri, Mariupol şehrinde mahsur kalan binlerce kişiyi zorla Rusya'ya götürmekle suçlanıyor!
11:20 Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis müdahalesine soruşturma başlatıldı: Alparslan Kuytul depoya sığınmıştı
11:18 İngiliz basını Putin'in 24 saatini yazdı: Her yemek öncesi zehir testi yapılıyor, sabit telefon kullanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 12:46:25. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da "soğuk çay" nedeniyle tartıştığı müşterisini öldüren sanığın tutukluluk hali sürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement