Konya'da soğuk çay nedeniyle tartıştığı müşterisini öldüren sanığa "akıl sağlığı yerinde" raporu - Son Dakika
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Konya'da soğuk çay nedeniyle tartıştığı müşterisini öldüren sanığa "akıl sağlığı yerinde" raporu

14.06.2022 11:55
Konya'da soğuk çay nedeniyle tartıştığı müşterisini öldüren sanığa "akıl sağlığı yerinde" raporu

Konya'da işlettiği çay bahçesinde çayın soğuk servis edildiği gerekçesiyle tartıştığı müşterisini tabancayla öldüren sanığın "akıl sağlığının yerinde olduğu" belirlendi.

Konya'da işlettiği çay bahçesinde çayın soğuk servis edildiği gerekçesiyle tartıştığı müşterisini tabancayla öldüren sanığın "akıl sağlığının yerinde olduğu" belirlendi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Muhammed İ. ve taraf avukatları katıldı.

Muhammet İ, önceki beyanlarını tekrarlayarak, olay sırasında kendinde olmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl ve ruh sağlığına ilişkin sağlık raporunun mahkemeye ulaştığını, rapora göre sanığın "akıl sağlının yerinde ve ceza sorumluluğunun tam olduğu"nun tespit edildiğini belirtti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Ankara'dan Antalya'ya seyahat eden Emel Göçer (33) ile beraberindeki iki kişi, yol kenarındaki çay bahçesinde mola vermiş, Göçer, istediği çayın soğuk geldiği gerekçesiyle işletmeci Muhammed İ. (41) ile tartışmıştı. Muhammed İ'nin tabancayla başından vurduğu Göçer, Konya Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Tutuklanan Muhammed İ. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da soğuk çay nedeniyle tartıştığı müşterisini öldüren sanığa 'akıl sağlığı yerinde' raporu - Son Dakika

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