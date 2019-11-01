Son Dakika Haberleri: Konya'da sokağa bırakılmış 3 kardeş bebek bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da sokağa bırakılmış 3 kardeş bebek bulundu

Konya'da sokağa bırakılmış 3 kardeş bebek bulundu

6 saat önce

Konya'da bir binanın önünde sokağa terk edilmiş yaklaşık 1,5 aylık olduğu tahmin edilen biri kız, biri erkek ikizler ile 2 yaşlarındaki erkek olmak üzere 3 kardeş bebek bulundu.

Konya'da sokağa bırakılmış 3 kardeş bebek bulundu, System.String[]

Konya'da bir binanın önünde sokağa terk edilmiş yaklaşık 1,5 aylık olduğu tahmin edilen biri kız, biri erkek ikizler ile 2 yaşlarındaki erkek olmak üzere 3 kardeş bebek bulundu.


Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şükran Mahallesi Karabulut Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde bebek ağlaması duyan mahalleli sokağa çıkarak sesin geldiği bina önüne gitti. Kundağa sarılı yaklaşık 1,5 aylık olduğu belirtilen bir kız, bir erkek ikiz bebek ile 2 yaşlarında bir erkek bebek bulan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, kardeş oldukları belirtilen 3 bebeği sağlık kontrollerinin yapılması için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Acil yardım ekibindeki sağlık görevlileri de ambulans içerisinde çocukların altlarının temizliğini yaparak bezlerini değiştirdi.


Çocukların daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Polis ekipleri bebeklerin ailesine ulaşmak için çalışma başlattı. - KONYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sürücüsünün aşırı hız yaptığı otomobil, ağaca çarpıp, takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
Avcılar'da işadamına lüks aracında silahlı saldırı Yok böyle vicdansızlık! Konya'da 3 kardeş sokağa terk edildi Üniversiteliye tacizden aranan sanık, 12 gün sonra durakta yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 22:33:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da sokağa bırakılmış 3 kardeş bebek bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]