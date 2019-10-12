Son Dakika Haberleri: Konya'da sokağa bırakılmış bebek bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da sokağa bırakılmış bebek bulundu

Konya'da sokağa bırakılmış bebek bulundu

29 dakika önce

Konya'da bir binanın önünde sokağa terk edilmiş bebek bulundu.

Konya'da sokağa bırakılmış bebek bulundu, System.String[]

Konya'da bir binanın önünde sokağa terk edilmiş bebek bulundu.


Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bebek ağlaması duyan mahalleli sokağa çıkarak sesin geldiği bina önüne gitti. Kundağa sarılı halde bir erkek bebek bulan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, bebeğin isminin Umut olduğu şeklinde bir not buldu. Umut bebek sağlık kontrollerinin yapılması için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bebeğin daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.


Polis ekipleri bebeğin ailesine ulaşmak için çalışma başlattı. - KONYA

Selçuklu, Polis, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:27 Kaynak: İHA
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