Konya'da sokağa çıkan 3 yaşlı baygınlık geçirdi - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tanınan izinle bugün sokağa çıkan 65 yaş ve üstü 3 vatandaş, sıcak havada baygınlık geçirince hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Vuslat Parkı'nda yürüyüşe çıkan Ekrem A. (68), sıcak havanın da etkisiyle baygınlık geçirip düştü.
Devriye görevindeki zabıta ekipleri, yaşlı adamın yerde yattığını fark edince, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Ambulansla, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ekrem A'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bugün sokağa çıkma izniyle evlerinden çıkan 65 yaş üstü 2 kişinin daha baygınlık geçirerek, hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.