Konya'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sokaklar boş kaldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Konya'da kent meydanları, caddeler ve sokaklar boş kaldı.



Konya'da iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararına uyulurken, polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Sessizliğe bürünen şehirde kısıtlamadan muaf olanların dışında kimse dışarıya çıkmadı. Nalçacı Caddesi, Zafer Meydanı, Mevlana Caddesi ve Mevlana Meydanı gibi kentin kalabalık yerleri de kısıtlamanın ardından boş kaldı. Kentte görev yapan güvenlik güçleri ise devriye atarak kontroller gerçekleştirdi.



Sokağa çıkma kısıtlaması Konya ve diğer büyükşehirler ile Zonguldak'ta pazar gece saat 00.00'da sona erecek. - KONYA