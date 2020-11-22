Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu - Son Dakika

Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

22.11.2020 21:09
Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu, System.String[]

KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu.

KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu. Ancak kısıtlamanın ilk dakikalarında işten çıkıp, evlerine gitmek isteyenlerin hala sokaklarda olduğu görüldü.

Türkiye genelinde olduğu gibi Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü saat 20.00 itibariyle başladı. Saat 05.00'e kadar sürecek kısıtlamaya kentte uyulurken, kısıtlamanın ilk dakikalarında işten çıkıp, evlerine gitmek isteyenlerin hala sokaklarda olduğu görüldü. Polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında denetimlere başladı. Şehrin pek çok noktasında denetim yapan ekipler, saat 20.00'den itibaren sokaktaki vatandaşları durdurarak, belgelerini kontrol etti.


Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu - Son Dakika


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