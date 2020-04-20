Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasında trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine iki saat kala meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.



Kaza, sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saat 22.00 sıralarında Seydişehir Taraşcı Mahallesi yolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.D. (27) idaresindeki 42 B 5418 plakalı otomobil, Taraşcı istikametinden ilçe merkezine seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki bariyerlere daha sonra yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü araçtan fırlayarak şarampole savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Öte yandan, yaralı G.D.'ye hıfzısıha kurallarını ihlal ederek sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği sırada dışarıya çıkmasından dolayı para cezası uygulanacağı öğrenildi. - KONYA