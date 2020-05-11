Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 36 kişiye para cezası - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 36 kişiye para cezası verildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 08 Mayıs'ta saat 24.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal ettiği tespit edilen 36 kişiye toplam 28 bin 404 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca, belirtilen tarihlerde trafik yönünden yapılan denetimlerde 4 sürücüye 1152 lira idari para cezası tutanağı tanzim edildiği bildirildi.