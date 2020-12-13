Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 5 kişiye para cezası - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında, arazide piknik yaptıkları tespit edilen 5 kişiye toplam 15 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine gittiği Karşıyaka Mahallesi'nde, 5 kişinin kısıtlamaya rağmen boş bir arazide mangal yaktığını tespit etti.

Olay yerinden kaçmaya çalışan 5 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 5 kişiye, maske takmama, sosyal mesafeye uymama ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplamda 15 bin 750 lira para cezası uygulandı.