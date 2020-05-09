Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 8 kişiye para cezası - Son Dakika

Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 8 kişiye para cezası

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 8 kişiye 6 bin 320 lira para cezası verildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 8 kişiye 6 bin 320 lira para cezası verildi. Emniyet Müdürü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması kararının uygulanmasına yönelik ilçe merkezinde denetimlerini sürdürdü. Denetimde, kısıtlamayı ihlal eden 8 kişiye 6 bin 320 lira para cezası verildi. Ekipler, vatandaşlara devlet tarafından uygulamaya konulan kısıtlamaya uymaları ve evde kalmaları çağrısını bir kez daha hatırlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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