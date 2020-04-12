Konya'da sokağa çıkma yasağına uyuldu - Son Dakika

Konya'da sokağa çıkma yasağına uyuldu
6 saat önce
Konya'da sokağa çıkma yasağına uyulduKONYA'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Konya'da sokağa çıkma yasağına uyuldu
KONYA'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından yaklaşık 2 milyon 300 bin nüfuslu, 31 ilçesi bulunan Konya'da yasağa uyuldu. Sokaklarda sessizlik hakim olurken, yasağa uymayanlar hakkında da polis tarafından idari para cezası uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 05:51 Kaynak: DHA
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