Konya'da sokağa çıkma yasağında hayvanlar unutulmadı - Son Dakika

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Konya'da sokağa çıkma yasağında hayvanlar unutulmadı
6 saat önce
KONYA'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokağa çıkma yasağı nedeniyle kedi, köpek ve kuşların aç kalmaması için yem bıraktı.
KONYA'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokağa çıkma yasağı nedeniyle kedi, köpek ve kuşların aç kalmaması için yem bıraktı. Konya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz ve doğal hayattaki hayvanlara yönelik besleme çalışmalarını özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde daha yoğun gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin en büyük ve en modern hayvan barınağının olduğu Konya'da sahipsiz hayvanlara yönelik çok sayıda örnek projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, son olarak uygulamaya hazırlandıkları, dünyada örneği olmayan yemek atıklarından ileri teknolojiyle kedi ve köpek maması üretme projesinin hayvan severlerden büyük ilgi gördüğünü söyledi. Altay, koronavirüs salgınından dolaylı yaşanan süreçten etkilenen hayvanlar için hem ilçe belediyeleri hem de hayvan severlerle birlikte yoğun yemleme çalışması yaptıklarını, ekiplerin özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde sahipsiz köpekler, kediler ve kuşlar için yoğun gayret gösterdiğini belirtti. Son bir haftada ilçe belediyeleriyle birlikte 8 bin 120 kilo köpek maması ve 805 kilo kedi maması dağıttıklarını belirten Altay, Konyalıları evlerinin önünde uygun olan yerlere hayvanlar için bir kap yemek ve bir kap su bırakmaya davet etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 05:29 Kaynak: DHA
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