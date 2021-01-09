Konya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 11 kişiye 38 bin 159 lira ceza uygulandı - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, kuralları ihlal eden 11 kişiye 38 bin 159 lira ceza kesildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hortu Mahallesindeki bir kahvehanenin faaliyet gösterdiği ihbarını aldı.
Ekipler, kahvehanedeki 11 kişiye sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını ihlalden 38 bin 159 lira idari para cezası uyguladı.
Kahvehanedeki denetimde bir de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kaynak: AA
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