Son Dakika Haberleri: Konya'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu
Son Dakika Güncel Konya'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu

Konya'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu

1 saat önce

Selçuklu ilçesinde yol kenarına terk edilmiş erkek bebek bulundu.

Konya'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu, System.String[]

Selçuklu ilçesinde yol kenarına terk edilmiş erkek bebek bulundu.

Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi'nde yol kenarında ağlama sesi duyan mahalle sakinleri, kundak içinde erkek bebek buldu.

Bebeğin üzerine, isminin "Umut" olduğu yazılan not bırakıldığı fark edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilmek için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin ailesini bulmak için çalışma başlattığı bebeğin, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Selçuklu, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:32 Kaynak: AA
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