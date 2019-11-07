Son Dakika Haberleri: Konya'da sokağa terk edilmiş ikiz bebekler ile bir çocuk bulunması
Son Dakika Güncel Konya'da sokağa terk edilmiş ikiz bebekler ile bir çocuk bulunması

Konya'da sokağa terk edilmiş ikiz bebekler ile bir çocuk bulunması

7 saat önce

Konya'nın Meram ilçesinde, bir apartmanın girişinde terk edilmiş ikiz bebekler ile 2 yaşında bir çocuğun bulunmasına ilişkin, Suriye uyruklu anne ve baba ile yakınlarından 4 kişi serbest bırakıldı.

Konya'da sokağa terk edilmiş ikiz bebekler ile bir çocuk bulunması, System.String[]

Konya'nın Meram ilçesinde, bir apartmanın girişinde terk edilmiş ikiz bebekler ile 2 yaşında bir çocuğun bulunmasına ilişkin, Suriye uyruklu anne ve baba ile yakınlarından 4 kişi serbest bırakıldı.

Gözaltındaki Suriye uyruklu baba Muhammed El M, anne Rağde El M. ile olaya karıştıkları iddia edilen 4 akraba, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Meram ilçesi Şükran Mahallesi Karabulut Sokak'taki bir apartmanın girişine 1 Kasım'da, iki bebek ile bir erkek çocuk bırakılmıştı.

112 Acil Servis ekipleri, çocukları, ilk müdahalenin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürmüştü. Çocuklar bakım ve tedavinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün çocuk evlerine nakledilmişti.

Polis, Suriye uyruklu baba Muhammed El M, anne Rağde El M. ile olaya karıştıkları iddia edilen 4 akrabayı gözaltına almıştı.

Suriye, Konya, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:36 Kaynak: AA
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