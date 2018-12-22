Konya'da Sokak Hayvanları İçin 130 Sıcak Yuva

Konya'da sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşam sürmeleri için ahşaptan yuvalar yaptırıldı.

Konya'da sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşam sürmeleri için ahşaptan yuvalar yaptırıldı.





Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılan ahşap yuvalardan sahipsiz sokak hayvanları yararlanabilecek.





Çalışma kapsamında 130 ahşap yuva yaptırılarak il genelindeki sokak hayvanlarının yaşam sürdüğü uygun alanlara yerleştirildiği bildirildi.



Uygulamadaki amacın sokak hayvanlarının da sıcak birer yuvaya kavuşturulması olduğu kaydedildi.

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