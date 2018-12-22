Son Dakika Haberleri: Konya'da Sokak Hayvanları İçin 130 Sıcak Yuva

Konya'da Sokak Hayvanları İçin 130 Sıcak Yuva

4 saat önce

Konya'da sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşam sürmeleri için ahşaptan yuvalar yaptırıldı.

Konya'da Sokak Hayvanları İçin 130 Sıcak Yuva, System.String[]
Konya'da sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşam sürmeleri için ahşaptan yuvalar yaptırıldı.


Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılan ahşap yuvalardan sahipsiz sokak hayvanları yararlanabilecek.


Çalışma kapsamında 130 ahşap yuva yaptırılarak il genelindeki sokak hayvanlarının yaşam sürdüğü uygun alanlara yerleştirildiği bildirildi.

Uygulamadaki amacın sokak hayvanlarının da sıcak birer yuvaya kavuşturulması olduğu kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:22 Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyun Oynamak İsterken Traktör İle Yem Karma Makinesi Arsına Sıkışan İki Küçük Kardeş Öldü Boşandığı Eşini ve Erkek Arkadaşını Öldüren Polis Memurunun İfadesi Ortaya Çıktı: Uygunsuz Yakaladım

Apartman Görevlisi Kadının Boğazını Kesen Fitness Hocası Tutuklandı Dengesini Kaybeden Adam, Yol Çalışması Yapan Silindirin Altında Feci Şekilde Can Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 22:23:50. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da Sokak Hayvanları İçin 130 Sıcak Yuva
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]