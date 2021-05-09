Konya Büyükşehir Belediyesi, "tam kapanma" sürecinde sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 ile mücadele kapsamında tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için yemleme çalışmalarını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, tam kapanma döneminde kentte yaşayan sokak hayvanlarının beslenme çalışmalarına düzenli olarak devam edildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine de yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yıl boyu her gün 7 bin köpek ile 800 kedinin mama ihtiyacının belediye tarafından karşılandığını belirtti.

Tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarının olumsuz etkilenmemesi için ek önlemler aldıklarını ifade eden Altay, ekiplerin düzenli olarak şehir merkezindeki beslenme odaklarına, sulama istasyonlarına sahipsiz köpekler için mama ve su bırakmaya devam ettiğini bildirdi.

Altay, "Ayrıca sokak kedileri ve kuşlar için de yemleme çalışması yapıyoruz. Tam kapanma sürecinde herkes evlerinde iken sahipsiz dostlarımızın yiyecek bulmakta zorlanmaması için hep birlikte gayret gösterelim. Bizler ilçe belediyelerimizle birlikte hayvanlar için çalışırken imkanı olan hemşerilerimin de uygun yerlere sokak hayvanları için yiyecek ve su bırakmalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.