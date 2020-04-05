Konya'da sokak hayvanlarını beslemek için ek tedbir alındı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, Korona virüsle mücadele kapsamında insanların evde olması sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını düzenli olarak beslemeye devam ediyor.



Konya Büyükşehir Belediyesi, Korona virüse karşı etkin mücadelesini sürdürürken bir yandan da sokakta yiyecek bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanlara yem bırakma çalışmalarını ilave tedbirlerle sürdürüyor. İnsanların büyük çoğunluğunun evde olması sebebiyle sokakta yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanları yiyeceksiz bırakmayan Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin farklı noktalarındaki beslenme alanlarına düzenli olarak yiyecek bırakıyor.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediyeler olarak sokak hayvanları için düzenli olarak besleme çalışması yaptıklarını belirterek, Konyalıların da bu zor günlerde imkan dahilinde kapılarının önlerine mama ve su bırakmalarını istedi.



Büyükşehir, şehir merkezindeki 250 beslenme odağına hazır mama bırakmayı sürdürürken; Konya'da faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, üniversitelerin hayvan hakları platformu temsilcileri, yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü olarak sokak hayvanlarına besleme yapan vatandaşlara da mama teslim etti. - KONYA