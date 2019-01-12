Konya'da Sokak Köpeklerine Sıcak Yuva
36 dakika önce
Konya'da sokaktaki köpeklerin soğuktan etkilenmesini önlemek amacıyla şehrin bazı noktalarına köpek kulübeleri kuruldu.
Konya
'da sokaktaki köpeklerin soğuktan etkilenmesini önlemek amacıyla şehrin bazı noktalarına köpek kulübeleri kuruldu.
Konya Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının bakımı, tedavisi, beslenmesi ve korunması amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Türkiye
'ye örnek olan ve yaklaşık 100 bin metrekarelik alana Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini kuran Konya Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için 7 gün 24 saat acil müdahale, tedavi, hekim hizmetleri, bakım, temizlik, kısırlaştırma, işaretleme, aşılama ve kayıt hizmetleri veriyor. Hayvanların beslenmeleri için şehrin 250 farklı noktasındaki beslenme odaklarına ilçe belediyeleri ile birlikte düzenli olarak yemleme yapan Konya Büyükşehir Belediyesi, soğuk havaların etkisini iyiden iyiye hissettirdiği bu günlerde özellikle sahipsiz köpekler için şehrin bazı noktalarına kulübeler kurdu. Kulübelerle hayvanları soğuktan korumak ve bulundukları yerde beslenmelerini sağlamak amaçlanıyor. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:08 Kaynak: İHA
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