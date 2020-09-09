Konya'da sokaklarda maske ihlali - Son Dakika

KONYA'da bazı kişilerin koronavirüs tedbirleri kapsamında takılması zorunlu olan maskeyi takmadığı görüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde meskenler hariç maske takılmasının zorunlu olduğu yönünde genelge yayınlandı. Vaka sayısının yoğun olduğu Konya'da bazı kişilerin sokaklarda maske takmadığı görüldü. Kentte denetimler artırılırken, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplu taşımada kullanılan minibüslerde ayakta yolcu taşınmaması; tramvay, körüklü ve solo otobüslerde ayakta yolcu taşınabileceği değerlendirilerek, güvenli mesafe kurallarına uymak ve maske kullanmak koşuluyla, tramvay, körüklü ve solo otobüslerde ruhsatlarında belirtilen ayakta yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu alınabilecek. Vatandaşlardan Nasuh Sezgin (43), salgının bitmesi için vatandaşların kurallara uyması gerektiğini belirterek, "Biz vatandaş olarak maskeye, mesafeye, temizliğe dikkat etmemiz gerekir. Bunu Cumhurbaşkanımızda söylüyor. Onun söylemesiyle de değil. Kendi sağlığımızı düşünüyorsak bu maskeyi takmamız lazım. Mesafeye ve temizliğe dikkat etmemiz gerekir. 3.5 yaşında kızım var. Öğlen veya akşam, biz evden çıkarken tam konuşamadığı için bana işaretle maskeni tak demek istiyor. Hatta benim maskemi tak demeye çalışıyor. O küçük çocuk maskeyi düşünüyorsa bizim de düşünmemiz lazım. Temizliğimize, hijyenimize dikkat edersek hep birlikte atlatılır. Gözlemlediğime göre 15 gün öncesine kadar maskeye dikkat edilmiyor. Çünkü vaka sayısı 800-1000 arasındaydı. Dün itibariyle 1700 civarı olduğu için şu an da etrafıma baktığımda genelde maskesiz göremiyorum. Bunu vatandaş olarak biz yapsaydık hep birlikte bir an önce atlatırdık. Maskeye, mesafeye dikkat edersek hiçbir şeyimiz kalmaz" dedi.