Konya'da sokakta uyuşturucu satışına 6 tutuklama - Son Dakika

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde sokakta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seydişehir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sokaklarla uyuşturucu ticareti yapan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından şebeke üyesi olduğu öne sürülen 8 kişinin kimliği saptandı. Belirlenen adreslere yapılan baskında, Tayfur B., Taha G., Nedim M.,Gözde A., Ali B. eşi Büşra B. ve Gökhan K. gözaltına alındı. Diğer şüphelinin ise işlediği bir suç nedeniyle Antalya'da cezaevinde olduğu saptandı. Adreslerde yapılan aramada 545 gram esrar, 12 gram eroin, 68 gram metanfetamin ele geçirildi. Şüphelilerden Büşra B, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliye sevk edilen 6 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.