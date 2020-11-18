Konya'da sonbahar renkleri ve karlı dağlar büyüleyici manzaralar oluşturdu - Son Dakika

Konya'da sonbahar renkleri ve karlı dağlar büyüleyici manzaralar oluşturdu

18.11.2020 11:23
Konya'da sonbahar renkleri ve karlı dağlar büyüleyici manzaralar oluşturdu, System.String[]

Konya'nın Halkapınar ilçesinde, sonbaharın doğaya yansıyan sarı, yeşil ve kızıl tonları ile Aydos Dağı'nın karlı zirveleri görsel şölen oluşturdu.

Konya'nın Halkapınar ilçesinde, sonbaharın doğaya yansıyan sarı, yeşil ve kızıl tonları ile Aydos Dağı'nın karlı zirveleri görsel şölen oluşturdu.

Tarihi ve doğal güzellikleri, yaban hayatı varlığı, zengin florası ve endemik türleriyle öne çıkan, 3 bin 430 metre yüksekliğindeki Aydos Dağı'nın eteklerinde yer alan Halkapınar'da sonbahar renkleri kartpostallık görüntüler sunuyor.

İvriz Barajı, Dereyüzü Vadisi, Çınaralatı mevkisi, İvriz doğal kaynak suyu ile deresi, Delimahmutlu Deresi ile şelalesi gibi yerler, sonbahar renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Tatil günlerinde günübirlik gezilerle ilçeyi ziyaret eden doğa tutkunları, rengarenk olan Dereyüzü Vadisi ve Karayusuflu Mahallesi Çınaraltı mevkisi ile İvriz doğal kaynak suyu bölgesindeki mesire alanlarında sonbaharın etkileyici manzarası eşliğinde doyasıya vakit geçiriyor.

Yörede kışın habercisi olarak bilinen, Konya'nın en yüksek zirvesi olan Aydos Dağı'nın zirvelerinin beyaza bürünmesi de görenleri cezbediyor.

İlçedeki dağ mahallelerinde yaşayan vatandaşların ise yaklaşan kış mevsimi öncesi hazırlıkları sürüyor. Kışlık yakacak için ormana giden köylüler, topladıkları kuru meşe ve kavak ağaçlarını at ya da eşeklere yükleyerek evlerine getiriyor.

Geçimlerini hayvancılıkla sağlayan küçükbaş hayvan sahipleri de sonbahar nedeniyle otlakların azaldığı meralarda bugünlerde zorlu mesai yapıyor.

Günün erken saatlerinde uyanan besiciler, keçi, koyun ve ineklerinin karınlarını doyurmak için zengin otlaklara doğru uzun ve yorucu bir yolculuk gerçekleştiriyor.

İvriz Mahallesi Muhtarı Cumali Yurter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonbahar mevsiminde bölgenin ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

İlçede çok çeşitli meyve ve orman ağaçlarının yetiştiğini bu sebeple sarı, yeşil ve kahverenginin her tonunun görülebildiğini anlatan Yurter, şunları kaydetti:

"İlçemiz Hititlerden günümüze kadar tarihi doğası ve yöresel kültürü ile önemini hiç kaybetmemiştir. Dört mevsim ayrı ayrı güzelliğe sahip ilçemizde sonbahar mevsiminin muhteşem güzelliğini yaşıyoruz. Özellikle İvriz doğal su kaynağı ve tarım anıtı alanı, Dereyüzü Vadisi, Karayusuflu Çınaraltı mevkisindeki bu güzellikleri görmeye çok sayıda ziyaretçi geliyor. İnsanların arayıp da bulamadığı güzelliklerin içerisinde yaşıyoruz. Sonbaharın eşsiz güzelliği içerisinde yaşadığımız için çok şanslıyız. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Vatandaşlarımızı bu güzellikleri ve Anadolu kültürünü görmeye davet ediyorum."

Üniversite öğrencisi Ali İhsan Karakış ise her fırsatta ailesi ya da arkadaşları ile Ereğli'den Halkapınar'a geldiklerini belirterek "Her mevsim ayrı güzelliğe sahip Halkapınar, sonbahar da daha ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Buranın manzarası güzel, doğası, havası güzel. Sonbahar renkleri çok canlı gözlemlenebiliyor. Burada stres atıyor ve doğanın tadını çıkarıyoruz. Buraya gelebilecek her vatandaşa tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aydos Dağı, Halkapınar, Sonbahar, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da sonbahar renkleri ve karlı dağlar büyüleyici manzaralar oluşturdu - Son Dakika


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